surt de l'uci un pacient després de 172 dies per covid

Un pacient de l'hospital d'Igualada va sortir ahir de l'UCI després de passar-hi 172 dies ingressat per la covid-19. Segons va dir el mateix Consorci Sanitari de l'Anoia, el pacient treballa a l'hospital igualadí, on exerceix d'auxiliar d'infermeria a la mateixa UCI. Va ingressar el 16 de març amb una insuficiència respiratòria greu, derivada per la covid-19. Des de llavors ha patit múltiples complicacions, com ara coagulopaties, insuficiència renal, i sèpsia per sobre infecció respiratòria i abdominal. Ara, serà traslladat a l'Institut Guttmann per seguir amb la recuperació.