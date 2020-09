2.700 alumnes més en un curs marcat pel coronavirus

La pandèmia marcarà un nou curs escolar que a les comarques gironines començarà amb 125.453 alumnes, 2.691 més que l'any passat. Així en va informar ahir el director de serveis territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, en la presentació d'un nou curs en què s'ha reforçat el personal de l'àmbit educatiu per poder complir les mesures sanitàries que exigeix la covid-19. En aquest sentit, Fonalleras va advertir que «cada dia serà inici de curs». «Haurem d'estar disposats a adaptar-nos», explicava el director territorial, cosa que serà «una constant durant tot el curs».

L'increment d'estudiants a la província es deu sobretot a la pujada d'alumnes matriculats als estudis postobligatoris, un 13,19% més que el curs passat. On més es nota l'augment d'estudiants és en els Cicles Formatius: els de Grau Mitjà ha pujat un 20,21%, i el de Grau Superior, un 23,57%. Així, els Cicles Formatius van guanyant pes enfront al batxillerat, representant un 46% i un 54%, respectivament. Per contra, els infants inscrits a Educació Infantil i Primària baixen un 1.39%, mentre que a l'ESO hi ha un lleu repunt del 4,02%.

329 professors de reforç

Per al curs 2020/21, el Departament d'Educació ha contractat a 24,5 professors de forma regular, però també ha incorporat 329 docents com a reforç per complir amb les mesures sanitàries de contenció de la covid-19, que hi treballen des del 4 de setembre. D'aquests, 273 han arribat a centres públics (187 a primària i 86 a l'ESO). A banda, les aules d'acollida han rebut 26 docents, i s'han fet 131 incorporacions al Personal d'Administració i Serveis.

Segons va informar Fonalleras, actualment a les comarques gironines hi ha 9 docents en el nivell més alt de vulnerabilitat davant el virus, a qui s'ha donat la baixa per incapacitat temporal i han estat substituïts. Per fer front a futures baixes, el director general va recordar que la borsa de docents romandrà oberta durant tot el curs.

Ràtios «correctes»

Els grups estables, un dels factors clau d'aquest curs, seran la base per controlar els contactes estrets de qualsevol cas positiu per coronavirus que pugui aparèixer. En aquest sentit, ahir des dels serveis territorials van indicar que les ràtios mitjanes a les classes gironines estan per sota de les mesures aprovades per la Conselleria d'Educació. A Educació Infantil i Primària, de mitjana, es calculen 18,5 alumnes per grup estable, per sota dels 20 que marquen les mesures de seguretat del Govern, mentre que a secundària la mitja se situa en els 24,8, estudiants també inferior als 30 establerts per l'Executiu.

Fonalleras va detallar que la gran majoria de centres educatius han pogut resoldre aquest tema fent una reestructuració interna i reorganitzant els seus espais per així no haver de marxar fora dels centres. Per això, afirmava que de moment no han fet falta els equipaments que tant consistoris com l'Associació d'Hostaleria de Girona havien posat a la seva disposició. Tot i això, no descarten haver-ne de fer ús en un futur, i els va agraïr l'oferiment.

Subjecte a canvis

Fonalleras ja va avançar que totes les mesures anunciades fins ara podrien veure's modificades durant el curs. Per això alertava que «cada dia serà 14 de setembre» i «haurem d'estar amatents a la realitat que ens toqui viure», i també deixava clar que «això no vol dir improvisar» i que per això han estat treballant. «Malauradament, hi haurà positius», manifestava el director general, recordant que «no hi ha més solució en aquests moments» que distància social, mascareta i rentar-se les mans.