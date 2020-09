Creixen a Banyoles les inscripcions d'alumnes nouvinguts de Barcelona

Les cinc escoles publiques de primària i els dos instituts de Banyoles ho tenen tot apunt per iniciar el curs 2020-2021 adaptats amb les mesures de seguretat i els protocols davant la pandèmia de covid-19. Cada centre ha adaptat les directrius del Departament de Salut i d'Ensenyament per garantir la màxima seguretat. Els centres s'organitzaran en diferents grups estables d'alumnes que es mantindran aïllats entre ells tant a les aules com al pati i zones comunes. La majoria d'escoles de primària han habilitat diferents punts d'accés al centre per on entraran els diferents cursos separats per grups i de forma escalonada. Tots els alumnes hauran de fer-ho utilitzant mascareta, així com per anar al pati o per moure's per l'escola. Els professors també utilitzaran mascareta en tot moment i a qualsevol zona. Els pares no podran entrar al recinte escolar a excepció dels alumnes d'infantil. Els alumnes seran rebuts pels seus tutors, qui els prendrà la temperatura i els posarà gel desinfectant a les mans.

La ràtio d'alumnes per aula està situat entre 20 a 25, definint així els grups estables. Les escoles també han adaptat els espai comuns com ara passadissos i escales amb itineraris diferenciats per colors per tal de separar els grups. Igualment, els patis han estat segmentats amb zones i horaris d'utilització diferents.

Aquest any les escoles de Banyoles han registrat 2.185 alumnes inscrits a infantil i primària i 1.549 a secundària, tenint en compte que la secundària també incorpora alumnes de la resta de la comarca. Les inscripcions han posat de relleu un increment significatiu d'alumnes nouvinguts a la ciutat que provenen de Barcelona i l'àrea metropolitana de famílies que s'han empadronat a Banyoles canviant la seva residència en motiu de la pandèmia.

La regidora d'educació, Ester Busquets, va manifestar que «l'escola és un servei essencial i que no es pot tancar», ja que els infants ho necessiten «per socialitzar-se.» També va voler adreçar un missatge a les famílies: «tenim entre totes un paper molt important perquè no estem parlant només de la salut dels nostres fills i filles, sinó sobretot de salut comunitària.»

L'Ajuntament ha destinat 50.000 euros per ajudar les escoles a adaptar-se a les mesures de seguretat i higiene, la senyalització, l'ampliació de places d'aparcaments per a bicicletes, l'obertura de més accessos als centres. S'han pintat nous passos de vianants per accedir a les escoles, i també s'han ampliat els serveis de neteja. En els proper dies s'obrirà una canal informatiu oficial que anirà actualitzant de manera unificada totes les mesures dels centres. El consistori continuarà cedint espais per tal que s'hi puguin fer activitats docents, i, pel que fa a la Guia de Recursos Educatius, que es gestiona des del Servei d'Educació, aquest curs s'oferiran 22 activitats als centres, adaptant les propostes a les noves restriccions.

Preparatius a més municipis

Igual que a Banyoles, altres poblacions gironines estan posant a punt els centres educatius per l'inici de curs del proper dilluns. Així, Blanes afegeix a les despeses que sol destinar a les seus educatives una nova partida per reforçar la neteja i desinfecció diària d'11 serveis educatius., situats en 10 edificis. El consistori blanenc també ha treballat amb altres mesures, com la senyalització d'espais o la divisió dels patis en zones. A més, es faran talls de carrers puntuals al voltant de l'Escola Quatre Vents. Unes interrupcions al tràfic pactades amb la Policia Local -tot i que es duran a terme per personal de l'escola - per descongestionar les aglomeracions.

A Palafrugell també s'ha previst el tancament dels carrers de davant dels centres 30 minuts abans de l'entrada i després de la sortida dels alumnes per garantir les distàncies. Tot plegat, sumat a la resta de protocols d'higiene i seguretat.

Per ampliar la neteja d'escoles i instituts, Figueres ha contractat a un treballador per cada centre educatiu perquè se n'ocupi, també en horari lectiu. I entre altres mesures, l'ajuntament també ha deixat tanques o cintes a cinc centres educatius per la separació dels espais comuns.

A l'Escala, el consistori repartirà 2.000 mascaretes als alumnes de primària i secundària, i han cedit dos espais als centres que ho han demanat, entre altres actuacions.