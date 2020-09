Girona suma dues noves morts i el risc de rebrot de coronavirus segueix augmentant

El risc de rebrot de coronavirus a la Regió Sanitària segueix augmentant dia rere dia des de fa setmanes. Ahir, de nou, va pujar vuit punts fins als 171,13 i es manté en risc alt. Els nous casos segueixen a l'alça i ahir es va tornar a registrar una xifra molt elevada: un total de 158 positius de coronavirus. D'altra banda, Salut suma 160 casos detectats per PCR, això es deu a un reajustament dels casos dels darrers dies.

Si s'analitzen les dades setmanalment, del 2 al 8 de setembre hi ha 721 casos nous, un 23% més que la setmana anterior, quan se'n van sumar 583. Per tant, totes les dades evidencien que la tendència del contagi va a l'alça, tot i que també és cert que cada vegada es fan més proves PCR i és més probable que surtin nous contagis. Del 2 al 8 d'aquest mes se'n van fer 10.747, unes 2.500 més que la setmana anterior.

Ahir Girona també va sumar dues noves morts, una a una residència i una altra a un hospital i els ingressats van augmentar de forma considerable. En un dia, se'n van registrar cinc de nous i a les UCIs també en van augmentar dos.

Quant a municipis de més de 20.000 habitants, Salt continua tenint el risc de rebrot més elevat de Catalunya, tot i que l'índex ahir va baixar lleugerament i es va situar per sota de 900. Tenint en compte la taxa de propagació del virus, a la regió és d'1,16 i ha pujat respecte a la setmana passada. El paràmetre ideal segons Salut, hauria d'estar per sota d'1, és a dir, que una persona infectada no n'arribi a contagiar una altra, de mitjana. Fa uns dies Lloret tenia la taxa més elevada de Catalunya però ja ha anat baixant.



Brot a Llorà

Un brot de coronavirus afecta 22 usuaris i vuit treballadors de la residència per a persones amb discapacitat Can Font de Llorà de Sant Martí de Llémena. Segons va confirmar ACN, a mitjans d'agost es va notificar el cas d'un auxiliar tècnic educatiu que treballa al centre. Arran d'aquest positiu, es va fer un cribratge amb els contactes «estrets» de la residència. En total, es van acabar detectant trenta contagis a dins el centre, la gran majoria entre els usuaris. Afortunadament, gairebé tots els afectats són asimptomàtics. De fet, només una persona més ha tingut símptomes, a banda del treballador. Es tracta d'un usuari que va haver d'ingressar en un hospital, però que està previst que rebi l'alta en les properes hores. Com a mesura preventiva i en coordinació amb Salut, el centre va destinar una ala de la residència a aïllar els 22 casos positius d'usuaris.