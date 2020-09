Una gestora: «Fa dos mesos que ho intento i encara no em donen cita»

Amb la pandèmia alguns tràmits amb l'administració han arribat a nivells kafkians. És el cas de la sol·licitud per renovar el NIE, el número d'identitat d'estranger. Molts migrants el necessiten per fer tràmits importants, com ara sortir del país o fer operacions bancàries. El cas d'una gestora gironina (que prefereix mantenir l'anonimat) és un bon exemple de la impotència que genera la situació. La gestora necessita obtenir un NIE perquè el del beneficiari ja ha caducat. Per renovar-lo no pot fer-ho de manera presencial si abans no té una cita prèvia, que es demana a través d'internet. Però la pàgina d'Estrangeria fa temps que no dona cap cita.

«Porto dos mesos i no puc demanar hora perquè no hi ha cites disponibles. Vaig anar-hi en persona i vaig avisar-los que no hi havia cites. Em van dir: 'Ha de seguir intentant-ho, ha de comprendre que nosaltres hem estat dos mesos parats i no donem l'abast'. És una indefensió. Un té l'obligació de renovar el NIE, i l'Estat no et dona l'opció». La gestora ja ha posat el cas en mans d'uns advocats, que li han assegurat que es troben amb molts casos similars. «Cada dia estan pendents d'internet, a veure si donen cites noves».



Revenda de places

La gestora assegura que a Barcelona fins i tot s'han donat casos de locutoris que obtenen cites i posteriorment les revenen. En aquests casos els preus que ofereixen són a partir dels 20 euros. També explica que ja ha denunciat la seva situació al Defensor de la Ciutadania de Girona. Per la seva banda, el Col·legi de Gestors de la província confirma l'allau de casos i la dificultat per gestionar i resoldre aquest tipus de contratemps. Fonts de l'ens col·legial afegeixen a més que aquests problemes no només passen a Estrangeria «sinó en molts altres organismes administratius, i no només de l'Estat sinó també catalans». En aquesta línia, expliquen que la situació s'ha agreujat sobretot amb l'esclat de la pandèmia.