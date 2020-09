Girona El «Let's Clean Up» neteja la Devesa

Una desena de voluntaris, acompanyats per la regidora de ciutadania de Girona, Maria Àngels Cedacers, van participar ahir en la celebració a la ciutat de la campanya «Let's Clean Up Europe» (Netegem Europa), una acció comuna a tot el continent per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura. La neteja voluntària es va realitzar al parc de la Devesa, Fontajau i Ribes del Ter, coorganitzada per la Brigada Activista del Salabret, l'Associació de Veïns Devesa-Güell i la plataforma Salvem la Devesa.