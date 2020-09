El director adjunt de l'Hospital de Cerdanya assegura que aquesta segona onada no té un origen clar

El director adjunt de l'Hospital de Cerdaya, Xavier Conill, ha demanat "ser prudents" davant l'augment de casos de covid-19 registrat a la comarca en les darreres setmanes. A més, ha assegurat que aquesta segona onada no té un origen clar i, per tant, ho ha desvinculat tant de la tornada a l'escola com de l'afluència de visitants i segons residents que hi ha hagut a la zona durant l'estiu. En aquest sentit, ha explicat que el nombre d'ingressos a l'equipament sanitari és inferior al de la primavera i que estan "preparats". De fet, actualment hi ha quatre persones positives i dos de sospitoses que estan aïllades. Des de l'hospital es continuen restringint les visites als acompanyants, excepte si es tracta de menors o persones vulnerables.

Conill ha explicat que l'augment del percentatge del risc de rebrot fins a superar el llindar de 2.000 es deu a la detecció de casos de covid-19 en el cribratge dut a terme recentment a Puigcerdà i al fet que la Cerdanya és una comarca amb poca població. A més, també ha volgut destacar el fet que la incidència del virus en aquesta zona va ser molt menor que en d'altres durant la primera onada de la pandèmia.