Cerquen testimonis d'un poblat prehistòric a Santa Pau

Una imatge de la zona d'activitats econòmiques on han tingut lloc recerques arqueològiques.

Una imatge de la zona d'activitats econòmiques on han tingut lloc recerques arqueològiques. foto: x.V.

L'alcalde de Santa Pau, Pep Companys (Units per Santa Pau- AM), en l'últim ple va explicar que un grup d'arqueòlegs de la Universitat de Barcelona ha fet prospeccions a la zona d'activitats econòmiques. La finalitat de les prospeccions, segons ell, ha estat trobar testimonis de presència d'humans a la prehistòria.

Els arqueòlegs busquen un assentament que calculen que ha d'estar per la rodalia del nucli urbà de la localitat. També han investigat el clima i la vegetació de la zona.

Va apuntar que preveuen continuar la recerca i que en un futur pròxim donaran coneixement de les troballes amb xerrades als espais culturals de la localitat.

L'origen de les prospeccions van ser unes troballes de ceràmica molt antiga durant les obres del carril bici que uneix el barri de la Guapa amb el volcà de Santa Margarida. A més de restes de presència d'humans, van trobar carbons i testimonis de laves que ajuden a explicar el procés geològic de les erupcions dels volcans Croscat i Santa Margarida.



Acció de neteja

En el mateix ple el regidor de Patrimoni Natural, Marc Pagès (Units per Santa Pau-AM), va anunciar una recollida de residus a l'entorn més proper al nucli urbà. Pagès va explicar que el diumenge dia 27 de setembre veïns de Santa Pau es reuniran a la zona esportiva i es repartiran en grups. La intenció és que els grups netegin les zones de la depuradora fins a can Tomàs i la zona de Sant Martí des del Consol fins al Patxet. Pagès va apuntar que la recollida durarà dues hores i que forma part de l'àmbit de la Setmana Europea de Prevenció de Residus.

En el mateix àmbit, el regidor de Junts per Catalunya per Santa Pau, Ivan Najera, va plantejar que la zona de la Fageda està bruta. Segons ell, hi ha llaunes i bosses. A partir de l'afirmació, Najera va proposar fer una neteja a la zona de la Fageda i va indicar que un grup de veïns del barri de ca la Guapa estaria disposat a participar en la recollida.

Marc Pagès va respondre que parlarà amb la tècnica de Medi Ambient del municipi i li parlarà de la proposta de neteja plantejada pel regidor de l'oposició.

El regidor de Transparència i Participació, Jaume Berga (Units per Santa Pau-Am), va anunciar la voluntat de l'Ajuntament de tornar a posar en marxa el procés participatiu destinat a regular el nucli antic. Va explicar que es tracta de regular els accessos, els aparcaments i les terrasses. Va recordar que el pla estava començat i que s'havien consensuat tretze acords entre els veïns.