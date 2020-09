Es crea una nova associació per denunciar les condicions del retorn a l'escola

Les famílies que han decidit no portar els fills a l'escola aquest curs per les condicions en què s'han reobert els centres en plena pandèmia s'han constituït en l'associació Famílies per la Revolta Educativa (FRE). L'objectiu és «emprendre una campanya sostinguda en el temps que reverteixi no només els efectes de l'inici de curs en termes de transmissió comunitària de la pandèmia, sinó també per lluitar contra les agressions que ha rebut l'educació pública en els darrers anys». L'organització afirma que l'inici de curs ha estat «un desastre anunciat» i que hi ha una situació de «descontrol». «Ens plantem i ens organitzem per exigir responsabilitats legals per aquesta temeritat», ha afirmat, al temps que acusa l'administració de tenir una actitud «miserable». La FRE ha elaborat un decàleg en què reclama que no es canviïn més els protocols dels centres i alerta que denunciaran «pública, administrativament i si s'escau penalment» la retirada de mesures. Asseguren que hi ha «risc de trencadissa» dels grups estables arreu i demanen que es replantegin serveis com els d'acollida, menjador, transport i extraescolars. En tercer lloc critiquen l'«opacitat» i desorganització com a font de risc. Fan una crida a mobilitzar el conjunt de les comunitats educatives, insten Salut a no canviar el protocol d'actuació i critiquen la reducció del període de quarantena. A més, reclamen el tancament «immediat» de centres on hi ha més d'un grup confinat.