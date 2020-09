Les estafes es disparen a Girona durant el confinament

Entre gener i agost d'aquest any, les estafes han augmentat a la Regió Policial de Girona un 22,5 per cent respecte al mateix període de 2019 amb sis-centes denúncies més que llavors i una desena de detencions, en uns mesos de l'any presidits per l'estat d'alarma i el confinament.

Els Mossos d'Esquadra han rebut 3.264 denúncies sense un perfil o una zona concreta, encara que la majoria dels casos està relacionada amb l'ús de tecnologies o el de targetes de crèdit.

La sergenta de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà (URPAC), Eva Subirà, creu que l'arribada de virus i les modificacions que ha provocat en el dia a dia de la societat han influït en aquest increment. «La situació de la covid-19 hi ha contribuït, perquè si abans ja es feia un ús de targetes de crèdit ara més, perquè és el sistema de pagament recomanat i, a més, han augmentat les compres en línia», va indicar.

Una de les modalitats d'estafa denunciada és la que la víctima detecta en comprovar un càrrec al seu compte corrent sense que sigui conscient d'haver-lo realitzat ni que li hagin sostret la targeta bancària. «La gent creu que si té la targeta en el seu poder no pot passar res, però han de saber que han pogut agafar les dades d'alguna manera, i si les tenen poden fer transaccions», va advertir.

Per aconseguir-les, tot just fan falta uns segons: «En anar a pagar, si es perd uns segons el contacte visual, el treballador pot tenir un aparell que cap en una mà i grava per impressió els números, que tenen relleu».

Compres per internet

Les compres a internet tenen com a principal denúncia a Girona l'adquisició d'un producte en una pàgina d'una marca coneguda que mai arriba.

Per evitar aquestes estafes, els Mossos d'Esquadra aconsellen «no entrar a qualsevol pàgina i comprovar si és oficial mirant al navegador si a l'inici hi ha un cadenat, ja que indica que té un certificat d'identificació, i que hi hagi una 's' darrere de 'http', una garantia que les dades estan xifrades i difícilment es poden interceptar».

També hi ha hagut enganys en compres entre particulars, amb compradors i venedors com a víctimes en funció del cas, i s'ha detectat que empreses que simulen ser de subministrament energètic criden a un comerç i amenacen de tallar la llum si no se salda un impagament.

Altres estafadors asseguren ser d'un banc i telefonen dient que s'han produït diferents moviments fraudulents a la targeta, després d'això la víctima facilita les dades d'aquesta per evitar que li robin. També n'hi ha qui s'ofereixen a prestar diners a un interès molt baix, la persona ho veu atractiu i pica, perquè ha de fer un abonament sense rebre res a canvi.

Fer-se passar per sanitaris

Una estafa freqüent des del març i que ha disminuït a l'estiu és la dels que es fan passar per una empresa de desinfecció o per sanitaris que, cobrant, passen a domicili a realitzar proves.

Segons Subirà, hi ha gent que no denuncia perquè li fa vergonya, però subratlla que «tothom pot ser víctima» d'una estafa i insta a acudir a la policia, «perquè és el que permet investigar i frenar aquestes cadenes».

«A qui li surt bé un cop alguna d'aquestes estafes la segueix fent, l'única manera d'evitar-ho és que puguem intervenir», va dir per acabar la sargent Subirà.