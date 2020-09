Primer cribratge general a un institut de la Regió Sanitària

Salut fa en un institut de Canet de Mar el primer cribratge general en un centre educatiu a la Regió Sanitària Girona. Tot i que la localitat es troba al Maresme, forma part de la Regió Sanitària gironina.

La recollida de mostres s'esta fent a l'institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar. La decisió s'ha pres després que la setmana passada es detectessin fins a 18 casos positius entre alumnes de 6 grups diferents, fet pel qual es va optar per fer un cribratge a totes les classes d'ESO i Batxillerat, tant alumnes com professorat. També hi ha un professor que ha donat positiu en covid19.

Els alumnes als quals s'ha de fer la prova s'han repartit entre ahir i avui i les extraccions s'han programat per mantenir les distàncies entre els grups estables. El centre té 714 persones, entre alumnes i professorat, confinades des del 25 de setembre. En canvi, gairebé tots els cicles hi funcionen amb normalitat.