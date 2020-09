Un documental recupera la figura de Guitart en el Dia Mundial del Turisme

Un documental que s'ha presentat aquest dilluns a Lloret de Mar, titulat «Climent Guitart, Pioner del Turisme», recupera la figura de l'hoteler, mort el 2014, amb motiu de la celebració d'aquest diumenge del Dia Mundial del Turisme, i després d'una campanya marcada per la pandèmia.



Premis i reconeixements

La peça, que després de sortir a la llum ja ha rebut diferents premis en festivals, està produïda per la Fundació Guitart i per la signatura Minoria Absoluta. El director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Boni, ha participat en la presentació, que ha reiterat la idoneïtat de recuperar aquesta figura en una època de reinvenció del sector per la pandèmia, i ha subratllat la seva condició de «pioner». La presentació de la producció exerceix a més d'avantsala del Fòrum BTM, una cita organitzada per la Fundació Guitart, l'Agència EFE i l'Agència Catalana de Turisme, que tindrà lloc el 14 i 15 d'octubre a Lloret de Mar.