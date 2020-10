alba Vergés: «El document és paper mullat»

La consellera de Salut, Alba Vergés, va afirmar després de la reunió del Consell Interterritorial que el document de Sanitat per restringir la mobilitat a municipis de més de 100.000 habitants amb una incidència de més de 500 casos de COVID-19 per 100.00 habitants és «paper mullat» i va lamentar que estan passant els dies i a Madrid «se segueix sense actuar». Vergés va afirmar que des de Salut no se senten interpel·lats pel document –en contra del qual han votat– perquè, va defensar, a Catalunya apliquem mesures «molt abans». En aquest sentit, va alertar que l'acord pot «generar confusió» a l'hora d'entendre les restriccions. També va instar a reduir la mobilitat a Madrid, ja sigui per motius laborals o personals. La consellera va acabar la reunió del Consell Interterritorial de Sanitat amb «gran decepció».