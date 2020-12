Comunicat dels metges: «És com si cada dia, a l'Estat, s'estavellés un avió»

Més d'una quarentena de metges de l'hospital de la Vall d'Hebron, l'hospital Clínic, l'hospital del Mar, l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, així com l'atenció primària, van apel·lar ahir a la prudència i «responsabilitat» durant les properes setmanes, i van fer una crida a seguir les recomanacions sanitàries de cara a les festes de Nadal.

En un comunicat conjunt, els facultatius recorden que el nombre de persones que desenvolupen la malaltia «encara és elevat», i han remarcat que les morts que s'han produït en aquetsa segona onada, i encara més en la primera, són «com si cada dia a l'Estat s'estavellés un avió». A més, també han recordat els «danys col·laterals» de la covid-19, ja que hi ha malalties que o no s'han diagnosticat o s'ha fet tard a causa de la pandèmia.

Per la seva banda, el cap d'Epidemiologia de l'hospital Clínic, Antoni Trilla, va demanar ahir al Govern instruccions «clares» i «contundents» encara que siguin «impopulars» per augmentar les restriccions i endurir el pla de Nadal. En declaracions a RAC 1, va valorar que la tendència negativa de les dades sembla estable i va afirmar que és «qüestió de pocs dies» que comencin a augmentar els ingressats i els malalts greus. Davant d'aquesta situació, va afirmar que el debat és si tornar a la fase 0 o, com a mínim, alleugerir algunes de les mesures en les que s'havia avançat, i també restringir més durant el Nadal. «Crec que seria el més prudent», va afirmar. Segons va afegir, ara ja tenen «dificultats» per ingressar malalts no covid al Clínic i no descarta desprogramacions.

Trilla va considerar que el ciutadà no només ha de complir les decisions del Govern, sinó fer-ho de manera més restrictiva si pot. «En aquestes dates no toca o toca el mínim possible», va afirmar, sobre les trobades de Nadal.

