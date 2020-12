Frustració en l'hostaleria gironina: «Així no ens surt a compte obrir»

L'hostaleria gironina afirma que les noves restriccions anunciades per frenar la propagació de la covid-19 són un «tancament encobert». El secretari de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Josep Carreras, alertava ahir que limitar l'obertura a les franges d'esmorzars i dinars fa pràcticament «inviable» mantenir els restaurants oberts. «És una descàrrega flagrant que fa l'administració de la responsabilitat que té d'assumir les despeses de tancament dels establiments. Ens deixen obrir però amb tantes i tantes limitacions que no ens surt a compte, i la realitat és que a majoria del nostre sector s'està arruïnant», va criticar.

Segons el secretari de la Federació, les cafeteries i els bars que principalment serveixen esmorzars o fan menús al migdia han pogut anar «trampejant» la situació tot i que, per les restriccions d'aforament, igualment els números «no surten». L'hostaleria alerta que la situació més dramàtica és la dels restaurants que, a més, amb les noves restriccions no podran oferir sopars. La decisió de limitar l'obertura a esmorzars i dinars és, segons Josep Carreras, una estocada final per als restaurants: «Et deixen obrir però et posen una tàpia a la porta i obliguen els empresaris a fer-se càrrec de les despeses», va exposar.

Els restaurants de Girona qualifiquen la decisió del Govern com una «broma de mal gust» i que s'ha tornat a posar l'hostaleria com a «caps de turc» de la pandèmia. En Marc Ramos és cap de cuina del restaurant SiNoFos de Girona i assegurava ahir que la limitació horària fa «impossible» poder mantenir obert. «No és bo per a nosaltres i no és bo per al client perquè no dona temps de res», assenyalava. Ramos també va carregar contra l'executiu per no haver destinat més ajudes al sector. Així, el cuiner lamentava que es prenguin «mesures de país ric amb ajudes de país pobre». «Tinc la sensació que la colla que ho ha decidit ho ha fet sense dos dits de front», va etzibar. Finalment, el cap de cuina del SiNoFos considera que «no té cap sentit» que es pugui desplaçar lliurement per Catalunya per anar a establiments turístics o es pugui anar als centres comercials i ell hagi de tancar el restaurant perquè no li surt a compte mantenir-lo obert.

El president de l'associació Comerç Figueres, Frederic Carbó, va qualificar ahir de «despropòsit» les noves restriccions per a l'hostaleria anunciades ahir i diu que «arribats a aquest punt, cal començar a exigir compensacions». Carbó, que també és empresari del sector de la restauració, posava de manifest que els ajuts no han de ser a curt termini, «per ara», sinó «de futur», amb «exempcions d'impostos, Seguretat Social, IVA o taxes». «No sé qui podrà aguantar això al final», insistia. En aquest sentit, Frederic Carbó creu que els nous horaris establerts i l'eliminació de la franja de sopars i tardes provocarà que s'hagi de tornar a posar gent en ERTO i fer «acomiadaments selectius»: «Això és un drama familiar i personal». També afirmava que les restriccions deixaran les ciutats «desertes» a partir de la tarda i afectarà directament el comerç local.»Crec que ens hem de plantejar molt seriosament el tema públic i de la gent que ens representa. Si tan greu és la situació que tenim, doncs ens hauran de compensar perquè sinó perdrem moltes empreses pel camí», insisteix.

A més, Frederic Carbó va apuntar que els horaris que han fixat per servir esmorzars, per exemple, no tenen en compte molts col·lectius que no poden anar al bar fins més tard i que això implicarà que molts establiments ni tan sols obrin al matí.

Amb tot, Carbó va demanar al Govern que no intenti «innovar» i que copiï els models que estan aplicant altres països com França i Alemanya. «Copiem els millors i segurament ens en sortirem millor», remarcava el president dels comerciansts de Figueres.