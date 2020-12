Trilla afirma que les noves mesures contra el virus «no són contundents ni clares»

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, va expressar ahir la seva preocupació perquè les noves mesures contra la covid-19 anunciades pel Govern «no són contundents ni clares perquè hi ha moltes possibilitats de fer excepcions».

«S'ha optat per una solució que no és blanc ni negre, un compromís intermedi que deixarà insatisfets tant uns com altres», va dir a El Nacional. Va dir que el que calien són mesures més restrictives, tot i ser «impopulars» i es nega a pensar que no s'hagin pres per motius electoralistes. Sobre el Nadal, va afirmar que també calia ser més restrictius: «Sembla que ens hi vagi la vida a celebrar el Nadal i serà així si no ho fem bé».

Va lamentar que fins ara no es veia «a ningú estirant les orelles» a qui ho feia malament a la restauració però va valorar que les franges horàries d'ara encara faran més difícil el control. «Jo hagués preferit, i com a visió d'epidemiòleg, restriccions més senzilles i fortes», va manifestar.

Sobre el Nadal, no veu amb bons ulls els «avantatges» d'alguns dies i va valorar que no és un sacrifici «tan extraordinari» haver de fer restriccions en aquestes dades una vegada a la vida.

Trilla va insistir que els hospitals i les UCIs «no estan en una situació de tranquil·litat» per fer front a un nou augment de contagis i ingressos i per això va defensar que «calia més simplicitat i més restricció». Va afegir que més enllà d'intentar ajudar tots els col·lectius que pateixen, «toca prendre decisions clarament impopulars i apel·lar a la prudència extrema».

D'altra banda, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, va dir ahir a Catalunya Ràdio que «potser ho tancaríem tot si ens ho poguéssim permetre i va defensar que totes les mesures tenen l'aval sanitari». Budó va tornar a reclamar «consciència» a la ciutadania i no sortir de la comarca «si no és necessari». «Un pot fer totes les excepcions del món, però també ha de ser conscient del que s'està fent quan es mou», va argumentar. La consellera també va defensar l'ampliació perimetral a l'àmbit comarcal ja que «poder anar a un destí fix ja estava permès» i hi havia un increment de trànsit els dijous i els dilluns, tal com ha apuntat.

La consellera va asseverar que el Govern està mobilitzant «tots els recursos» que pot per acompanyar els sectors afectats.

D'altra banda, desenes de persones es van concentrar ahir a la plaça Sant Jaume de Barcelona per rebutjar el trasllat d'usuaris positius de coronavirus entre geriàtrics de Catalunya. La mobilització, convocada per la Coordinadora Residències 5+1, va denunciar que aquesta acció «no resol res i només serveix per posar en perill usuaris i treballadors de la residència receptora».