El risc de rebrot del Ripollès i la Cerdanya es manté disparat

La situació epidemiològica al Ripollès i la Cerdanya ha empitjorat dràsticament les darreres quatre setmanes. Com a conseqüència, el Procicat ha confinat perimetralment les dues comarques per evitar que tant l'hospital de Campdevànol com el transfronterer de la Cerdanya es col·lapsin, tenint en compte que ja estan molt desbordats tenint present la capacitat que tenen.

Les autoritats sanitàries ja feia dies que alertaven de la greu situació. De fet, les dades epidemiològiques publicades per Salut evidencien l'augment desproporcionat de casos en només quatre setmanes. A totes dues comarques, els positius s'han multiplicat gairebé per set en un mes. Concretament, la pujada més destacada s'ha produït a la Cerdanya des del 5 al 18 de desembre, coincidint plenament amb els efectes del pont de la Puríssima. En només una setmana, els casos s'han duplicat i han passat de 105 als 209. D'aquests, la meitat s'han detectat a Puigcerdà, on també cal destacar que hi ha un brot a l'Institut Pere Borrell.

D'altra banda, el risc de rebrot de les dues comarques es manté com el més elevat de Catalunya. A la Cerdanya, l'índex és de 3.521 punts, i al Ripollès, de 1.907. La taxa de reproducció del contagi també està descontrolada a les dues comarques, tot i que al Ripollès la xifra no és tan exagerada. A la Cerdanya és d'1,85, això significa que cada cent infectats en poden contagiar uns 185 de mitjana. Al Ripollès, en canvi, en poden contagiar uns 143. De totes maneres, el llindar màxim establert per Salut per tal de mantenir la pandèmia controlada és d'1.

Aquest augment de casos es veu plenament reflectit en l'augment d'ingressats. D'una banda, a Campdevànol ja hi ha 25 persones ingressades, tres més que fa dos dies, i ja se supera el màxim de la segona onada, que era de 22. També cal tenir present que hi ha un brot actiu al centre sanitari. Finalment, segons va informar ACN, l´hospital transfronterer de la Cerdanya ja registra el rècord d'ingressats de la pandèmia amb catorze pacients. Hi ha vuit sanitaris infectats pel virus.