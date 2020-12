Renfe diu que l'R11 té un 80% de puntualitat tot i les obres a Barcelona

Renfe assegura que la línia ferroviària R11 -la que va de Portbou fins a Barcelona passant per Girona i Figueres- ha tingut un 80% de puntualitat entre els mesos de juny i octubre malgrat les obres que s'estan portant a terme a l'estació de Sants de la capital catalana. Així ho ha manifestat el Govern espanyol en una resposta per escrit a la diputada gironina al Congrés Mariona Illamola (JxCat), que havia preguntat a l'executiu estatal per les conseqüències que estan tenint en els horaris de circulació tant de trens de Rodalies com de Mitja Distància els diferents treballs que Adif està portant a terme a Catalunya: per una banda, la línia R1 de Rodalies s'ha vist condicionada per la construcció de la nova estació de la Sagrera, i per l'altra, l'R11 i l'R2 nord s'han vist afectades per les millores que s'han fet a les vies de Sants.

En la seva resposta, Renfe assenyala que, des de l'inici de les obres d'Adif a Sants, el passat mes de juny, i fins a l'octubre, la línia R11 va registrar un índex de puntualitat situat al voltant del 80%, sense que s'hagués de suprimir cap servei. En el cas de l'R2 -que en el seu ramal nord va des de l'aeroport de Barcelona fins a l'estació de Maçanet-Massanes-, hi han circulat un 99,5% dels serveis programats, que han tingut una puntualitat del 92,2%.

Tot i això, segons Renfe, la situació sanitària causada per la covid-19 continua tenint efectes negatius en la demanda del transport públic. Concretament, la demanda de les línies R11 i R2 durant el mes d'octubre s'ha situat, aproximadament, en un 50% de la que havia registrat durant l'octubre de 2019. Pel que fa al material de l'R11, pel qual també va preguntar Illamola, Renfe diu que el 99,5% dels viatges entre juny i octubre es van realitzar amb trens de la sèrie 449, que corresponen a combois de Mitja Distància.

Pel que fa a l'R1 -és a dir, la línia que passa per Maçanet i Blanes en direcció Mataró, seguint el recorregut de la costa-, s'ha vist afectada pels treballs de construcció de l'estació de la Sagrera. En aquest cas, Renfe explica que, amb l'objectiu de situar el corredor Barcelona-Mataró «en la seva posició definitiva» dins de l'estació de la Sagrera, es va precisar disposar d'una via única en una longitud aproximada d'1,6 quilòmeres entre el túnel de Clot-Aragó i el triangle ferrovari. Aquesta situació es va mantenir fins que els trens d'aquesta línia van començar a circular per l'interior de la Sagrera, a principis del mes de desembre.

Mentrestant, queda oberta la incògnita de si es recuperarà la línia RG1, que utilitza la línia de Mataró i passa per Blanes i Maçanet per continuar cap a Girona i Portbou. En aquest cas, es tracta d'un servei que es va deixar de prestar el passat mes de març, amb l'entrada en vigor de l'estat d'alarma causat per la pandèmia, i a hores d'ara no s'ha recuperat sense que ningú hagi donat cap explicació. És per això que Illamola també ha preguntat a Renfe si té intenció de recuperar aquest recorregut, però aquesta ha derivat tota la responsabilitat cap a la Generalitat: «En relació a l'assumpte interessat, s'assenyala que la titularitat del servei de Rodalies de Catalunya correspon a la comunitat autònoma de Catalunya», diu el text.