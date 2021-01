Can Trona de la Vall d'en Bas fa un cicle de tallers d'artesania de vímet

El Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas, Can Trona, programa aquestes primers setmanes de l'any un cicle de tallers d'artesania. La primera iniciativa és un taller de vímet i fibres vegetals que tindrà lloc aquest mateix dissabte. Es tracta del segon taller d'introducció a la cistelleria on es teixirà una safata de cul de queixal amb vímet de la Garrotxa i ja té les inscripcions plenes. El següent dissabte, es proposa aprendre a fer un sabó natural amb glicerina vegetal a partir de diferents tipus de decoracions i olis essencials. Finalment, el tercer taller serà el 6 de febrer i consistirà en elaborar el marc d'un mirall amb la tècnica de macramé. Totes les activitats es fan a l'aula pedagògica de Can Trona i cal inscripció prèvia per correu.