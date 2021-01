El Cercle Garrotxa Ripollès organitza una jornada de revitalització de l'economia

El Cercle Garrotxa Ripollès de l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines i la cooperativa Resilence Eart, organitza el proper 29 de gener una jornada virtual per la revitalització de l'economia als pobles rurals. La jornada girarà a l'entorn als valors de l'Economia Social i Solidària, que «són molt oportuns per generar noves oportunitats i iniciatives per a la revitalització de l'economia dels municipis rurals», després que la covid-19 els hagi deixat particularment tocats.

L'esdeveniment es dirigeix especialment a electes, regidors/es i personal tècnic dels municipis i comarcals de zones rurals de Catalunya i comptarà amb la benvinguda a càrrec de Josep Vidal, Director General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya. El programa seguirà amb les veus de diverses personalitats expertes en aquest àmbit, com la cap de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de la Diputació de Girona, Helga Nüell, o Xevi Camps, vicepresident de l'Associació de Micropobles de Catalunya.

Per participar en la Jornada cal fer la inscripció prèvia i sense cost a la pàgina web del Cercle Garrotxa Ripollès.