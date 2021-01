Vint llistes es presenten a les eleccions al Parlament per Girona, el doble que el 2017

Fins a vint candidatures s'han presentat a les comarques gironines per a les properes eleccions al Parlament, segons va recollir ahir el Diari Oficial de la Generalitat. Es tracta de gairebé el doble de les que es van presentar en les darreres eleccions autonòmiques, el 21 de desembre de 2017, ja que en aquell moment només se'n van registrar onze. A partir d'ara, els partits tindran temps fins el proper diumenge, 17 de gener, per corregir les irregularitats que puguin apreciar les diferents Juntes Electorals Provincials. Passat aquest període, les Juntes proclamaran les candidatures definitives, que es publicaran al DOGC el proper dimarts, 19 de gener. Tot plegat a l'expectativa del que pugui acabar decidint demà el Govern de la Generalitat sobre els comicis, que molt probablement s'acabaran ajornant.

Més enllà dels grans partits que ja tenen representació al Parlament (JxCat, PDeCAT, ERC, Ciutadans, PSC, PP, comuns), i d'aquells que aspiren a entrar-hi, com el PNC i Vox, destaca el fet que finalment Primàries de Catalunya i el Front Nacional de Catalunya han aconseguit els avals per poder-se presentar a les comarques gironines, amb dues candidatures encapçalades, respectivament, per Marc Rossinyol i Enric Arau. També es tornarà a presentar, una vegada més, el PACMA, que en aquesta ocasió estarà encapçalat per Elena Andrea López. També han presentat candidatura partits que, malgrat no haver obtingut mai representació a les comarques gironines, acostumen a formar-hi candidatura, com Recortes Cero-Grup Verd, amb Estefanía Pérez com a cap de llista; Per un món més Just, amb una candidatura liderada per David Quesada; el Partit Comunista del Poble de Catalunya, encapçalat per Miguel de la Cruz; el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, amb Adrià Moreno al capdavant de la llista, i Izquierda en Positivo, que presenta Jesús Osorio com a candidat.

Destaquen també altres opcions alternatives a les més tradicionals, com la Unión Europea de Pensionistas -amb Juan Fernado com a candidat- o Alianza por el Comercio y la Vivienda, liderada per Francisco Sánchez.