Metges intensivistes alerten de la gravetat a les UCIs i demanen mesures més severes

La situació de les UCIs dels hospitals espanyols s'agreujarà en les pròximes setmanes i podria arribar al pic més alt d'ingressos a finals de gener, per la qual cosa seria necessari aplicar «mesures més severes».

Entre aquestes, «restriccions més rigoroses a les activitats que sabem clarament que afavoreixen la disseminació de virus i fins i tot un confinament domiciliari de dues setmanes», va assegurar a Efe el doctor Álvaro Castellanos, vicepresident de la Societat espanyola de medicina intensiva crítica i unitats coronàries.

Castellanos, cap de servei de Medicina Intensiva de l'Hospital La Fe de València, va advertir: «La magnitud d'aquesta tercera onada de la pandèmia és molt més gran que el que hem vist fins ara».

Segons va alertar, a la Comunitat Valenciana pràcticament el 100% dels llits de cures intensives ja està ocupat majoritàriament per pacients amb COVID-19 i actualment estan ingressant pacients en àrees de reanimació postquirúrgica, cures intermèdies i quiròfans en alguns casos.

La Fe està rebent pacients d'altres hospitals, com el Clínic de València o el de Sagunt, saturats des de fa temps. «Aquests dos hospitals no tenen més capacitat d'atenció UCI, més que les altes que puguin anar donant, i les seves possibilitats d'expansió estan acotades», va explicar.

Per això, a La Fe «es van habilitant nous espais» i encara té possibilitat d'ingressar a més pacients amb coronavirus i amb altres patologies.

De fet, va matisar, durant la primera onada, molts dels pacients amb patologia habitual van deixar de venir, però ara sí van a l'hospital «i ocupen un nombre de llits d'UCI també significatiu».

L'expert va indicar que es podria parlar d'un rebot de la segona onada el desembre passat però ara «està venint una tercera onada més intensa que la viscuda al març de l'any passat «.

A Catalunya els ingressos a l'UCI estan augmentant però de forma més gradual, a Madrid les hospitalitzacions pugen ràpidament i Extremadura, amb la incidència més alta de país, també l'ocupació és molt alta, encara que és la Comunitat Valenciana la que té un percentatge d'ingressos més alt a l'UCI.

Segons Castellanos, en principi els hospitals de campanya tenien un disseny per permetre tractar pacients crítics, però l' ideal és que, sempre que es pugui, siguin tractats dins de l'hospital, on hi ha les tècniques diagnòstiques i d'imatge, els laboratoris i una logística més efectiva.