Els pagesos reclamen una millor gestió dels pantans en els temporals

Els camps inundats, els cultius arrencats i la producció totalment destrossada. Així és com van acabar els trossos de molts pagesos de les comarques gironines el gener de l'any passat amb el pas del Gloria. Les àrees més afectades van ser les del Baix Ter i les del Fluvià.

El coordinador del sindicat Unió de Pagesos a les comarques gironines, Narcís Poch, recorda com la força del temporal va deixar molts pagesos sense res als camps. Això va obligar a reaccionar l'administració i a dia d'avui, assegura que les línies d'ajut per les zones més afectades «han funcionat, queden alguns expedients pendents i no sabem el per què, però la majoria han cobrat». El què no podran recuperar els agricultors és la producció que tenien, ja que per exemple, moltes pomeres van acabar arrencades i això, recorda «recuperar-ho un dia per l'altre no es pot i és difícil de compensar».

El què critica Poch és la gestió de l'ACA que si bé ha recuperat lleres i arreglat zones pròximes als camps, en canvi segons la seva opinió «no van calcular bé» el desembarassaments dels pantans i això va fer inundar el Baix Ter. Assegura que l'ACA ho van fer amb un criteri «pensant a tenir reserves d'aigua per Barcelona i no pensant amb la gent que viu al sud» i espera que l'ACA hagi après la lliçó per a propers temporals.