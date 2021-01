Fundació "la Caixa" i CaixaBank col·laboren amb Altem per la compra d'un vehicle adaptat

El nou vehicle per a la fundació empordanesa.

CaixaBank, a través del pressupost cedit per la Fundació "la Caixa", ha col·laborat amb la Fundació Altem en la compra d'un vehicle adaptat que permeti millorar el servei de transport que ofereix als seus usuaris. L'entitat social ha rebut una col·laboració de 14.000 euros. L'acord permetrà que els trasllats que s'ofereixen als usuaris d'Altem siguin més eficients: amb un vehicle més nou i d'alta capacitat. Fins ara, la Fundació Altem disposava de 6 vehicles, la meitat dels quals tenen més de 10 anys i amb freqüència han de passar pel taller mecànic.

D'altra banda, la pandèmia ha reduït la capacitat d'algunes de les furgonetes, que acollien nou usuaris, fins als sis, la qual cosa ha implicat trasllats més llargs, o que algun usuari hagi de quedar fora d'alguna activitat.

Fundació Altem atén 84 persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental de la comarca de l'Alt Empordà (40 usuaris de les llars residències de Figueres, i 44 de la residència Far d'Empordà).

La directora general de la Fundació Altem, Isabel Artigas, ha destacat la importància d'aquesta col·laboració, perquè «garanteix la màxima eficiència en el trasllat dels usuaris, i perquè permet que tots els usuaris tinguin accés a les activitats».

El director territorial a Catalunya de CaixaBank, Jaume Masana, per la seva banda, ha explicat que CaixaBank, a través del pressupost cedit per la Fundació "la Caixa", col·labora amb entitats socials «per garantir la inclusió de totes les persones a la societat, i en aquest sentit, Fundació Altem és un pilar a l'Empordà per donar suport a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns mentals».

Fruit de la col·laboració entre la Fundació "la Caixa" i CaixaBank, el 2020, més de 8.500 projectes van rebre, en conjunt, prop de 45 milions d'euros de la Fundació "la Caixa" en favor de prop de 7.000 entitats socials de tot el país. Es tracta, majoritàriament, de projectes que aporten solucions en l'àmbit de la malaltia, la discapacitat, l'exclusió social, la pobresa infantil, els grans i l'envelliment. Des de l'inici de la crisi de la covid-19, Fundació "la Caixa" ha destinat, a través de CaixaBank, 9,6 milions d'euros a 1.700 projectes relacionats amb el proveïment d'aliments, material sanitari i emergències per donar resposta a les persones vulnerables més afectades per la pandèmia.

