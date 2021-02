Eleccions Catalunya 2021 | Un detingut a la concentració de protesta contra l'acte de Vox a Olot

Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona per fer llançaments contra la línia policial en l'acte de Vox a Olot i n'ha denunciat una altra per falta respecte a agents de l'autoritat. El partit d'ultradeta ha organitzat aquest migdia una convocatòria de premsa a la plaça de l'Ajuntament del municipi amb la participació del secretari general de la formació, Javier Ortega Smith. També l'acompanyava el cap de llista per Girona Alberto Tarrades. Segons apunten diversos mitjans, unes 200 persones contràries a Vox s'han congregat a l'entorn de la plaça per intentar evitar l'acte però un fort desplegament policial amb BRIMO, ARRO, policia nacional i local ho a impedit.





Un cop finalitzades les intervencions dels líders de la formació, els Mossos han posat en marxa un dispositiu per dispersar el manifestants.Els Mossos han avançat posicions per dispersar els congregats i han donat alguns cops de porra. Alguns dels congregats han aconseguit tornar a avançar i han tornat a llençar objectes. Aleshores, els efectius policials han llençat projectils de foam.