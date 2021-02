Comença la vacunació als col·lectius essencials a les comarques gironines

Salut ha començat a vacunar els Mossos d'Esquadra de les comarques gironines. Els policies reben part de les dosis d'AstraZeneca que han arribat a la regió sanitària de Girona. La campanya va començar ahir a la tarda i la previsió és arribar a vacunar 500 policies aquesta setmana. Al punt situat a la comissaria de l'Àrea Regional de Recursos Operatiu (ARRO) a Girona, vacunaran 300 agents i els altres 200 són policies de la l'Àrea Bàsica Policial de l'Alt Empordà que reben el vaccí al punt habilitat a Teatre Jardí de Figueres. El cap dels Mossos a Girona, Josep Milan, i el gerent del CatSalut, Miquel Carreras, han remarcat la bona resposta entre els policies per vacunar-se, ja que són professionals que treballen "a primera línia".

Dimecres a la tarda van començar a vacunar els Mossos d'Esquadra de les comarques gironines amb part de les vacunes d'AstraZeneca que han arribat a la demarcació. Segons informa el Departament de Salut, entre ahir i avui rebran el vaccí 300 policies adscrits a les comissaries del Gironès i als serveis regionals de Girona. Aquí és on hi ha el major volum d'efectius de la demarcació, amb més de 700.

La vacunació als Mossos va a càrrec d'un dels dos equips que es van crear per dur a terme la vacunació a la residències perquè la campanya en aquests centres ja està en una fase molt avançada.

A banda del punt de vacunació situat a la comissaria de l'ARRO de Girona, el dispositiu organitzat per Salut i Interior també preveu començar a vacunar els policies d'altres Àrees Bàsiques Policials als espais habilitats que tenen més propers. Així, entre avui i demà també es vacunaran uns 200 agents adscrits a la comissaria de Figueres, que rebran la dosis d'AstraZeneca al Teatre Jardí.

El cap dels Mossos a Girona, el comissari Josep Milan, ha remarcat que l'inici de la vacunació als cossos d'emergències és una notícia "molt positiva" perquè són professionals que treballen "a primera línia": "I moltes vegades, malgrat totes les precaucions i tenir el material de protecció, ens enfrontem a situacions que descobrim a posteriori que podrien provocar algun contagi".

A les comarques gironines hi ha uns 1.900 mossos i Salut calcula que, d'aquests, n'hi ha uns 1.500 que compleixin els requisits per rebre la vacuna d'AstraZeneca. Milan ha explicat que, a l'hora de rebre la vacuna, han prioritzat primer els policies que estan a peu de carrer però que, progressivament, anirà arribant "a tots": "L'objectiu es que tothom estigui vacunat".

El gerent el CatSalut a Girona, el doctor Miquel Carreras, ha explicat que l'arribada de les dosis d'AstraZeneca permet començar a vacunar els cossos de seguretat i d'emergències i funcionaris de presons però també personal de les farmàcies, fisioterapeutes, psicòlegs clínics, terapeutes ocupacionals, protètics dentals, logopedes, veterinaris, nutricionistes, podòlegs i optometristes. "Ahir vam començar una fase nova fase de vacunació amb la incorporació dels cossos de seguretat i de col·lectius sanitaris de segona o tercera línia", ha dit.

Actualment, a les comarques gironines Salut està administrant dosis de les tres vacunes (AstraZeneca, Moderna i Pfizer). "És important tenir present que ho estem fent en paral·lel", ha exposat Carreras. De fet, la de Moderna s'ha començat a administrar aquest dimecres mateix a l'hospital Trueta i al de Calella. La previsió és administrar, entre les tres, unes 3.500 vacunes aquesta setmana.

El gerent del CatSalut ha subratllat que l'administració dels vaccins està tenint molt bona acollida: "Al principi potser hi havia certes reticències per desconeixement, però cada vegada hi ha més gent que hi vol accedir perquè és una de les formes de controlar la pandèmia".

La resta de Mossos d'Esquadra de l'àrea de Girona es vacunaran properament a la seu de l'ARRO a mesura que vagin arribant més dosis d'AstraZeneca, exposa Salut. Els agents de la resta de comissaries es vacunaran als punts habilitats arreu de la demarcació durant les properes setmanes, com s'ha començat a fer amb els agents de l'Alt Empordà.

A la regió sanitària de Girona, aquesta setmana hi ha quatre punts habilitats: Girona (Facultat de Medicina i d'Infermeria de la UdG), Figueres (Teatre Jardí), Olot (Casal Marià) i Blanes (Ajuntament de Blanes), a més del centre penitenciari Puig de les Basses, que s'encarregarà de vacunar els seus professionals. A partir de dilluns que ve, 15 de febrer, el punt de vacunació de Blanes es traslladarà al Centre Cívic Mas Borinot.

La vacuna d'AstraZeneca està dirigida a persones d'entre 18 i 55 anys i que no pateixin cap malaltia crònica greu. Els professionals d'aquests col·lectius reben un missatge on se'ls indica el dia i hora on han d'anar a vacunar-se. A partir de divendres, rebran també un missatge on se'ls adreçarà a un web on podran demanar cita prèvia.