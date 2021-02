Saturació als CAPs garrotxins per l'augment de positius

La millora dels indicadors de contagi a la Garrotxa no s'ha notat en la pressió assistencial als centres de primària, que segueix sent elevada. Malgrat que el risc de rebrot a Olot ha baixat 600 punts en una setmana, la velocitat de propagació del contagi se situa per sota d'1 i Salut ha detectat menys casos que la setmana passada, les dades epidemiològiques encara segueixen sent preocupants.

El director dels centres d'atenció primària de l'ICS a la Garrotxa, Josep Lluís Nicolau, va explicar ahir a Ràdio Olot que des de fa dies «s'ha intensificat i eixamplat l'estudi de les cadenes de transmissió i, fins i tot, si és necessari, es fan PCRs a persones que no hagin estat contactes estrets», va explicar. A més, va alertar que el personal està «saturat» i que han d'assumir tota aquesta activitat amb el mateix personal.

Nicolau també va agrair l'esforç que estan fent els sanitaris garrotxins i va dir que és «gràcies a ells que s'està tirant endavant».

De fet, un dels focus de creixement de casos se situa als centres escolars, on des de fa just una setmana s'ha començat a fer un cribratge als centres d'Olot i Santa Pau amb l'objectiu de tallar cadenes de contagi. Segons dades d'Educació, Olot ha passat de tenir 41 grups confinats a 50. Un dels centres educatius amb la situació més complexa és l'IES Garrotxa, que té setze grups confinats dels 58 que tenen, quatre més que la setmana passada. A més, s'han de tectat més de cinquanta positius els darrers deu dies, un 31% del total des de l'inici del curs.

Finalment, tenint en compte que aproximadament hi ha uns 400 grups escolars a Olot, un 12,5% d'aquests estan confinats. Cal dir que una possible causa d'aquest augment general de casos és l'expansió de la soca britànica.

Situació a Girona

D'altra banda, respecte a les dades epidemiològiques de Girona, ahir van tornar a augmentar els pacients crítics per coronavirus després de tres dies a la baixa. Concretament, n'hi havia cinquanta, sis més que el dia anterior. Seguidament, es van registrar onze defuncions, una xifra similar a la del dia anterior i tot i que continua sent elevada, s'allunya de màxims registrats els darrers dies, en què es va arribar a superar la vintena.

Respecte als ingressats en total, ahir n'hi havia 238, onze menys que el dia anterior. A més, es van sumar 267 positius, un 15% menys que el dia anterior.

La velocitat de reproducció del virus es va mantenir a 0,9, la mateixa xifra que el dia anterior i al límit d'1, llindar que marca l'estabilització del contagi.

Per altra banda, el risc de rebrot es va situar en 374 punts i en va baixar cinc respecte a dimecres.