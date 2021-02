Fiporc se celebra aquest cap de setmana en línia

La vuitena edició de Fiporc de Riudellots de la Selva tindrà lloc aquest dissabte amb un format adaptat a la situació actual. Amb tot, per no perdre l'edició, s'ha optat per celebrar-la en línia i comptarà amb la participació del mediàtic cuiner i presentador de televisió Marc Ribas. La demostració de cuina es farà des del Foodlad del municipi i es podrà seguir en directe per TV Girona i pel canal Youtube de l'Ajuntament de les onze del matí a la una del migdia. La programació inclou també una demostració en directe d'especejament del porc on s'explicaran cada una de les parts que s'aprofiten d'aquest per elaborar carns, embotits i la coca de greixons.