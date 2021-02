Entitats ecologistes volen una Conselleria de Medi Ambient

Diverses entitats ecologistes, entre les quals n'hi ha de les comarques gironines -com Limnos, Iaeden o l'Associació de Naturalistes de Girona, entre d'altres- han demanat que el nou Govern de la Generalitat recuperi la Conselleria de Medi Ambient.

Segons indiquen, cal una «ambientalització» de tots els departaments de la Generalitat, però també recuperar un departament específic que tingui competències en la gestió del medi ambient, la biodiversitat, els polítiques de gestió dels sectors amb més incidència ambiental (com l'aigua, l'energia, els residus, la mobilitat i la contaminació) i l'educació ambiental. També demanen que tingui capacitat per «enfortir» i fer efectives les polítiques per transformar les actuacions en Urbanisme, Obres Públiques o Indústria «cap a la sostenibilitat, la transició ecològica i la conservació del medi ambient».