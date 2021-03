L'Ajuntament de la Vall d'en Bas detecta 150 habitatges buits

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha detectat uns 150 pisos buits al municipi arran d'un estudi endegat l'any 2020 per tenir una radiografia de la situació i quantificar-los. Ara, el consistori ha començat una campanya per aconseguir que es lloguin.

El primer pas que va fer el consistori per elaborar aquest estudi van ser realitzar entrevistes a persones coneixedores de la situació dels habitatges per determinar quins estaven buits segons els criteris de la Generalitat -durant els dos darrers anys l'habitatge havia d'estar sense ocupar- i es va consultar el cadastre per obtenir informació de cadascun d'aquests pisos buits.

A partir d'aquí, el consistori preveu diverses actuacions a desenvolupar. Una d'aquestes ha començat aquesta setmana i té com a objectiu contactar amb els propietaris dels habitatges per esbrinar per quina raó no hi viu ningú i oferir-los acompanyament en cas que vulguin mobilitzar el seu habitatge i fer que es torni a ocupar.

L'estudi elaborat per l'Ajuntament l'any passat responia a la demanda de molts joves que busquen residència a la Vall d'en Bas per poder emancipar-se i desenvolupar el seu projecte de vida, així com joves parelles amb fills que es volien establir al municipi. Tanmateix també era un dels punts que establia el programa electoral de l'equip de govern.