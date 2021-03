Vacunacions: esperança cap al final

A partir del gener va començar la tercera onada, tot i que Miquel Morales no opina el mateix. «Als hospitals, va començar la segona onada a l'octubre i encara perdura, no hem tingut mai una davallada de pacients tan evident com a l'estiu, per tant vivim en una onada continuada», remarca. Des de l'inici de la pandèmia i fins ara, l'UCI del Santa Caterina ha atès 205 crítics. «Quan el volum de pacients als hospitals realment baixi, tota aquesta pressió sanitària ens passarà factura».

A cavall entre la segona i la tercera onada, a Girona també es van viure els pitjors brots residencials amb una alta mortalitat, fet que no succeïa des del pic de la primera onada. Destaca el de la residència Montsacopa d'Olot, que va infectar una seixantena de residents, dels quals en van morir setze, i el de les Forques de Vilafant, que també va finalitzar amb setze morts.

La tercera onada, però, va arrencar amb una notícia esperançadora: l'inici de la vacunació contra la covid-19 i els primers beneficiats de les dosis van ser els residents de geriàtrics, els més castigats per la pandèmia.

«L'administració de la primera vacuna, el 27 de desembre, va ser el primer pas cap a la immunització de la població i els beneficis s'han començat a notar», explica el gerent del CatSalut a Girona, Miquel Carreras. Els contagis han baixat un 70% entre gener i febrer i les defuncions, un 72%. Carreras també destaca que la vacunació «ha suposat una flexibilització del protocol de sortides de les residències i ha permès tallar els contagis i els brots que s'havien produït durant la pandèmia». De fet, segons l'actualització de dimecres passat, només hi havia tres positius registrats a la regió.

Residents immunitzats

A més, hi ha un 87,34% de residents vacunats en segona dosi i el 61,54% de treballadors . Seguidament, un 60% de sanitaris també estan vacunats en segona dosi i dels grans dependents, n'hi ha un 46% amb la primera dosi.

El pes de la vacunació també recau en l'atenció primària. Carreras afirma que «la seva tasca és indispensable per ajudar-nos a superar la crisi» i admet que els professionals «han estat molt tensats en els darrers mesos». Quant a les expectatives de futur, el gerent del CatSalut envia un missatge de tranquil·litat. «Tothom es vacunarà. Les dosis s'estan estenent progressivament entre la ciutadania i ningú es quedarà sense». De moment, un 5,4% de la població s'ha vacunat.

En definitiva, els entrevistats conclouen que aquest darrer any de pandèmia és el «pitjor» que s'ha viscut mai en l'àmbit de Salut Pública. També admeten que es difícil fer previsions perquè sempre «hi ha nous interrogants», afirma Carreras.

«La pandèmia està sent una lliçó de vida, ens pensàvem que la globalització i la tecnologia ens havia fet avançar molt. Però hem de ser humils i aprendre dels errors, perquè aquesta no serà l'única pandèmia del segle XXI», conclou Josep Vilaplana.