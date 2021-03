La pandèmia no frena els divorcis, que pugen un 3% a Girona el 2020

La pandèmia que ja fa un any que arrosseguem no ha frenat les demandes de divorci a la província de Girona, que van augmentar un 3% respecte de l'any 2019.

Després de tres anys de caigudes sostingudes, l'any 2020 va marcar un canvi de paradigma i va aplegar 1.576 demandes de divorcis, tant consensuades com no consensuades. D'entre els motius que podrien explicar aquesta pujada hi ha el confinament domiciliari que fa prop d'un any decretava el president de l'Estat Pedro Sánchez coincidint amb l'inici de l'estat d'alarma. «Aquests mesos de convivència continuada pot haver suposat un desgast d'algunes relacions, i l'altre factor seria l'econòmic», explica Eva Puerto, advocada especialista en dret de família.

Segons Puerto, quan a conseqüència de l'estat d'alarma es va paralitzar durant uns mesos el sistema judicial, «pensàvem que seria un any dolent i que l'activitat baixaria molt, però no ha estat així», valora. De fet, qualifica el 2020 com un any «normal» en termes de separacions i divorcis, i subratlla que de fet al despatx han tingut més demandes de divorci i també de modificació de mesures de custòdies, pensions alimentàries, etc. «Durant l'estat d'alarma vam tenir moltes trucades de gent que ens preguntava quan es podrien admetre a tràmit les seves demandes», indica.

Entre abril i juny, només es van interposar 297 demandes de divorci, prop d'un centenar menys que durant els tres primers mesos de l'any. En canvi, a partir del juny i fins al desembre se'n van presentar 892, el 56% del total.

L'Estadística que elabora periòdicament el Consell General del Poder Judicial (CGJP) també inclou les dades relatives als partits judicials, que divideixen la demarcació en nou jurisdiccions. On més demandes s'han interposat ha estat als jutjats de Girona i de Figueres, i el període on se n'han rebut més ha estat durant el tercer trimestre, entre juliol i octubre, coincidint amb la desescalada i l'obertura progressiva de l'activitat després dels primers mesos durs de la pandèmia.

Les separacions, en canvi, s'han mantingut pràcticament igual que les que es van xifrar l'any anterior, amb 52 demandes, només una menys. A més, durant tot l'any només es va demanar una nul·litat.

Els divorcis cauen a Catalunya

La tendència que es va dibuixar a Catalunya, en canvi, va ser inversa i en xifres globals els divorcis van caure un 5%, amb 15.370 demandes. Per províncies, mentre que a Barcelona i Lleida s'ha xifrat un descens respecte de l'any anterior, Girona i sobretot Tarragona han pres el camí invers. De fet, els divorcis a Tarragona s'han disparat si comparem les dades de 2019, que va tancar amb 1.211 demandes, amb les 1.846 de l'any passat, un 52% d'augment.

Pel que fa a les separacions, durant l'any passat es van trencar 200 parelles inscrites al registre de parelles estables de Catalunya. Es tracta d'un 19% més que l'any 2019, i el gran gruix de les ruptures va tenir lloc a la província de Barcelona, amb 178 tràmits.

De fet, la de 2020 és la xifra més elevada de ruptures des que es va crear aquest registre l'abril de 2017.