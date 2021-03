Vilademuls és el municipi gironí amb més taxa de mortalitat

Vilademuls és el municipi gironí de més de 500 habitants amb la taxa de mortalitat per coronavirus més elevada. A més se situa en desena posició a Espanya i és el segon municipi català per darrere de Vilalba Sasserra (Barcelona), que està en setena posició.

Cal tenir present que han mort catorze persones per coronavirus a aquest municipi. La xifra no és especialment alta en comparació a altres localitats, però tenint en compte la poca població que té, la taxa es dispara fins a 1.676. Aquestes xifres s'extreuen de la base de dades de Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (Renave) del Ministeri de Sanitat, a petició d'eldiario.es. Les dades inclouen totes les morts amb una prova positiva des de l'inici de la pandèmia fins al 26 de gener d'enguany, últim dia amb dades disponibles.

L'explicació d'aquesta mortalitat tan elevada a Vilademuls és senzilla. El setembre passat, Salut va detectar un brot a la residència els Cirerers del nucli de Vilafreser, dins el terme de Vilademuls. Es van infectar pràcticament tots els usuaris i van morir vuit persones. Aquest impacte tan letal ha causat, en gran part, aquest increment tan desproporcionat de la taxa, que també ha repercutit en el municipi veí de Cornellà del Terri, que se situa en segona posició, tot i que amb una taxa molt inferior (541).

De fet, les principals causes de mortalitat entre els deu municipis gironins amb la xifra més elevada són brots a geriàtrics. Destaquen el de la residència Bonavista de Lladó, que va provocar la mort de dotze persones; el de les Forques de Vilafant, que va acabar amb setze morts; el de Sant Hilari, que va provocar la mort d'almenys catorze persones; i el de la Fundació Emma de Sant Joan de les Abadesses, amb deu morts. Tots aquests municipis tenen una taxa de mortalitat d'entre 300 i 500.

Les deu localitats espanyoles amb la taxa de mortalitat per cada 100.000 habitants més elevada són: La Nava de Ricomalillo (Toledo), Albares (Guadalajara), Santa María del Campo Rus (Conca), Alcoba (Ciudad Real), Tardajos (Burgos), Almuradiel (Ciudad Real), Vilalba Sasserra (Barcelona), Villar del Buey (Zamora), Cedrillas (Terol) i Vilademuls.

Més de cent morts a Olot

Olot és la primera ciutat de més de 20.000 habitants en el rànquing gironí. Es tracta d'una dada bastant significativa tenint en compte que té molta més població que els municipis que se situen per davant i, per tant, la mortalitat ha sigut bastant destacada. I és que en total hi han mort 113 persones per coronavirus, una xifra molt superior a localitats importants com Banyoles (47), Blanes (45), Figueres (45), Lloret de Mar (30), Palafrugell (62) i Salt (31), entre d'altres. Només se situa per darrere de Girona, que acumula 156 morts, però la taxa per cada 100.000 habitants és de 150, mentre que a Olot és de 314, més del doble.

Dades optimistes

D'altra banda, respecte a les dades epidemiològiques d'ahir, el més destacat és que el risc de rebrot per coronavirus va baixar del llindar de 200 per primera vegada aquest any, tant a Girona com a Catalunya. Per sobre de 100, encara es considera alt, però ja no és «molt alt», segons els paràmetres de Salut.

Com a contrapunt, els crítics van tornar a augmentar i segueixen experimentant alts i baixos des de fa setmanes. Ahir a Girona n'hi havia quatre més i, a Catalunya, cinc més, fins al punt que es va tornar a superar el llindar de 500. Els nous positius segueixen registrant xifres molt baixes, així com el nombre de defuncions i el nombre de proves realitzades.