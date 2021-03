JARC veu «prioritari» el relleu generacional al camp

JARC considera el relleu generacional al camp com una prioritat del sector per als pròxims anys. L'organització agrària presenta propostes en aquest sentit amb vista a les eleccions agràries que se celebraran telemàticament el 25 i 26 de març i a les quals concorre l'entitat. Així mateix, JARC es compromet a seguir treballant per defensar el model d'agricultura i ramaderia professional, que representi la gran diversitat de productors presents al país. L'entitat considera «essencial» el sector agrari i, per això, defensa la necessitat de posar en marxa mesures «perquè sigui sostenible tant econòmicament com des del punt de vista de la protecció del medi ambient».

Catalunya compta amb 20.609 persones que poden votar aquest 2021 a les eleccions agràries, un 20,83% de professionals agraris menys que el 2016, seguint amb la tendència a la baixa que arrossega el sector des del 1994.