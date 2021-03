Èxit de participació a la Fira de St. Josep de St. Jaume de Llierca

El Mercat de Sant Jaume de Llierca, organitzat aquest passat dissabte, va ser acollit amb una gran participació de la població, segons el consistori. Es tractava d'una edició readaptada per la pandèmia de la covid-19. Per aquesta raó, el mercat estava organitzat en dos sentits, per tal d'evitar aglomeracions, i comptava amb control d'aforament i gel hidroalcohòlic a l'entrada i sortida. La resposta del públic va satisfer l'Ajuntament, que reivindiquen el paper dels mercats per tal de poder donar valor als productors locals i el producte de km0.

Dinar solidari per a l'Oncolliga

D'altra banda, el diumenge també va ser un dia solidari a Sant Jaume, on es van repartir 130 racions de fideuà o arròs. Tots els diners recollits van íntegrament a Oncolliga, entitat sense ànim de lucre que té per finalitat principal l'atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars.