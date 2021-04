Els municipis del litoral s'omplen de turistes per l'obertura i el bon temps

El sol i les bones temperatures que van imperar durant tot el dia d'ahir van fer que els municipis costaners de les comarques de Girona s'omplissin de visitants. Les platges de la Costa Brava van gaudir d'un bon ambient, amb moltes persones que no volien desaprofitar l'ocasió de tocar la sorra i algunes d'elles, no gaires, tastar l'aigua que, tot i el bon temps, encara era freda.

Les retencions que es van registrar a les carreteres al matí es van traduir en gentada que visitava els pobles del litoral. I no només les platges van tenir gent, si no també els passejos marítims i les terrasses dels bars i restaurants. L'obertura comarcal durant aquesta Setmana Santa ha ajudat a reacctivar l'economia del sector turístic de les comarques de Girona, un dels més tocats per la pandèmia provocada per la Covid-19.