Augmenten la positivitat de les proves i la mitjana d'edat dels positius

Els indicadors de contagi van seguir a la baixa ahir a tot Catalunya, així com els hospitalitzats, després que remuntessin el dia anterior. Salut ja va alertar dimarts que les dades epidemiològiques d'aquests dies «no estan reflectint la realitat», ja que s'obtenen a partir dels resultats de proves realitzades durant la Setmana Santa, període en què es van fer menys diagnòstics de l'habitual.

Una de les dades que sí que és preocupant és l'augment de positivitat a les proves que detecten el coronavirus. A Girona, segons la darrera actualització, el 8,56% de resultats de les PCRs i tests d'antígens surten positius. La setmana anterior, el percentatge era del 6,07% i, fa quinze dies, del 5,62%. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el més recomanable per tal de tenir la pandèmia controlada és que aquesta taxa no superi el 5%. Si es tenen en compte els tests d'antígens, que detecten casos amb símptomes, la positivitat s'enfila fins al 15,65%. A Catalunya, el percentatge d'aquestes proves és lleugerament inferior, amb un 13,96%. A més, si tenim en compte totes les proves, la positivitat és del 7,59%, un punt per sota de Girona.

Una altra dada destacada és l'augment de la mitjana d'edat dels positius per coronavirus. Aquesta setmana a Girona frega els 40 anys, mentre que les setmanes anteriors era de poc més de 37. De moment, la mitjana des que va començar la pandèmia és de gairebé 43 anys. A Catalunya les dades són similars, tot i que la mitjana actual és un any més elevada.

Retornant a les xifres generals,, ahir el risc de rebrot a la Regió Sanitària de Girona va baixar vuit punts fins a 265. La Garrotxa continua sent la comarca amb la dada més elevada de la regió i la tercera de Catalunya, amb 562 punts. Malgrat tot, cal remarcar que l'índex ha baixat considerablement els darrers dies. La superen la Vall d'Aran, amb 890 punts, i l'Alta Ribagorça, on la xifra s'ha disparat fins a 1.325. La comarca gironina amb l'índex més baix és el Pla de l'Estany, amb 81 punts, només per sobre del Garraf i el Montsià. Aquestes tres comarques, juntament amb el Baix Penedès i el Baix Ebre són les úniques que tenen un risc moderat/alt.

Respecte a la velocitat de propagació del coronavirus, ahir es va situar per sota d'1 a Girona, llindar màxim recomanable per mantenir la pandèmia controlada segons afirmen les autoritats sanitàries.

Seguidament, ahir Salut va notificar 183 casos, un 18% més que el dia anterior i una mort. A més, ahir hi havia 175 hospitalitzats, tres menys que el darrer balanç i 48 crítics, dos menys.

Dades de Catalunya i Espanya

Respecte a les dades de Catalunya, els indicadors de contagi també van baixar considerablement. El risc de rebrot va disminuir deu punts i la velocitat de propagació del virus, sis centèsimes. Salut va notificar 1.764 positius i trenta morts. La pressió assistencial va seguir pujant. Ahir hi havia quatre hospitalitzats més, fins a un total de 1.712 i tretze crítics més, fins a 458.

Experts ja han alertat darrerament que preveuen un efecte rebot després de Setmana Santa com a conseqüència de l'augment de les interaccions socials i la mobilitat. A més, preveuen una acceleració en la corba de contagis que es començarà a veure d'aquí a uns dies.

També mostren preocupació per l'augment de la pressió assistencial, sobretot a les UCIs, i per l'increment de positivitat a les proves que determinen la covid-19.

Quant a Espanya, ahir Sanitat va registrar 8.788 nous positius de coronavirus i 126 defuncions. A més, la incidència de casos dels darrers dies va pujar tres punts fins a 167,97 positius per cada 100.000 habitants i els hospitals es van omplint lentament.