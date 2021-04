Un ferrocamió es desfrena al túnel de Toses i circula a la deriva fins a Ripoll

La circulació de trens entre Ribes de Freser i Ripoll es va interrompre ahir a la tarda a causa d'un ferrocamió que es va desfrenar. El vehicle estava treballant a les obres al túnel de Toses i, per causes que encara s'estan investigant, es va desfrenar i va circular a la deriva fins a Ripoll, on es va aturar. No es va registrar cap ferit, però es va haver de desallotjar l'estació de Ripoll per prevenció, segons Renfe, i es va gestionar un servei alternatiu per carretera entre Ripoll, Ribes de Freser i Puigcerdà.