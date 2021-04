El Govern aporta 23,2 MEUR a municipis i consells comarcals

El Govern de la Generalitat ha aprovat destinar 23,2 milions d'euros als ens locals per pal·liar l'impacte social de la covid-19. Ho fa a través d'un annex al contracte del programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb ajuntaments i consells comarcals en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. Els recursos serviran per reforçar àmbits com l'atenció primària de serveis socials, els serveis d'atenció domiciliària, els temporers o el sensellarisme. També es contractaran dinamitzadors cívics per a l'emancipació juvenil, i es reforçaran els sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència masclista.

L'annex suposa un increment de 5,4 milions pel finançament de mesures socials a la ciutat de Barcelona, davant la situació específica que té.