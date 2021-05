La vacunació es torna a disparar a Girona amb més de 10.000 dosis en un dia

La vacunació segueix avançant a bon ritme a Girona i a la resta de Catalunya. Concretament, divendres es va assolir una de les xifres més altes de vacunats amb un total de 10.344 vacunats. D'aquests, 6.821 han rebut la primera dosi i 3.523, la segona. Cal tenir present que divendres també va coincidir amb l'arrencada de vacunació de la població de 55 a 59 anys.

El rècord de vacunats en un dia a la Regió Sanitària de Girona es va assolir divendres de la setmana passada amb 11.054 dosis. Aquest ritme continuarà i igual o més elevat en les setmanes vinents; mentre s'espera que, per una banda, el Ministeri de Sanitat decideixi què fer amb les segons dosis als treballadors essencials menors de 60 anys que van rebre una primera d'AstraZeneca i, per a l'altra, que l'arribada de dosis sigui prou elevada per progressar en la franja de 50 a 59 anys aquest mes i començar la de 40 a 49, al juny.

Ritme per col·lectius

Mentrestant, el 70% de les persones de 66 a 69 anys té la primera dosi de la vacuna contra la covid-19, concretament el 70,2%, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En termes generals, el 27,1% de la població catalana ja ha rebut una punxada i el 13,4% té la pauta completa. Si es tenen en compte els majors de 16 anys, les xifres augmenten al 31,8% de vacunats amb una primera dosi i un 15,7% de la població totalment immunitzada. Catalunya ha administrat 2.117.879 primeres dosis, 56.135 més que fa 24 hores, i 988.722 de segones, 34.406 més. A més, hi ha 1.043.122 persones amb la pauta completa. Per franges d'edat, tenen la primera punxada el 91,7% dels de 80 anys o més, el 80,9% dels de 70 a 79; el 68% dels de 60 a 65, i el 5% dels de 50 a 59.

També tenen la primera dosi el 95,3% de les persones institucionalitzades; el 82,9% del personal de residències, el 86,1% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 63,3% de la resta de personal sanitari i sociosanitari; el 87,4% dels grans dependents i el 69,9% dels treballadors essencials.

Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 93,8% de les persones institucionalitzades, el 78,9% del personal de residències; el 80,7% del personal d'atenció primària i hospitalària; l'11,4% de l'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari; el 83,7% de les persones amb gran dependència; el 2,6% dels treballadors essencials; el 88% de les persones de 80 anys o més; el 41,9% de les de 70 a 79 anys; el 4,3% de les de 66 a 69; el 6,3% de les de 60 a 65; el 2,2% de les de 50 a 59 anys.

Gairebé mig miler de policies

D'altra banda, la Generalitat ha vacunat més de 3.700 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya aquesta setmana, per complir l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el va obligar a immunitzar els membres d'ambdós cossos amb la mateixa proporció que els Mossos d'Esquadra.

Segons un recompte efectuat per representants dels dos cossos, a què ha tingut accés Efe, durant els dies habilitats aquesta setmana per a la vacunació en comissaries i comandàncies s'ha subministrat la dosi de Moderna a 1.871 agents de la Policia Nacional i a 1.841 efectius de la Guàrdia Civil, el que suposa un total de 3.712. No obstant, en aquest recompte falta per sumar als agents de la Policia Nacional que es van vacunar el dijous, 6 de maig.

A la província de Barcelona s'ha vacunat a 2.367 agents 1267 policies i 1.100 guàrdies civils-; a Tarragona, a 490 -253 policies i 237 guàrdies civils-; a Lleida, a 397 -90 policies i 307 guàrdies civils-; i a Girona, a 458 -261 policies i 197 guàrdies civils-. Està previst que la Generalitat completi el procés de vacunació als agents de tots dos cossos a Catalunya que encara no han pogut rebre la seva dosi divendres que ve, 14 de maig, segons les fonts consultades per Efe. Un dels objectius és que el percentatge s'igualés amb el dels Mossos d'Esquadra, tal com estava previst.