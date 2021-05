Els Mossos d'Esquadra han detingut l'integrant d'una banda que assaltava conductors a l'AP-7 intimidant-los amb un ganivet. La policia el va poder arrestar aquest diumenge a la tarda a l'Alt Empordà, després que el grup -format per tres homes- intentés assaltar un conductor que circulava per l'autopista. La víctima va aconseguir fugir i alertar els Mossos, que van activar diverses patrulles per localitzar la banda. En veure's descoberts, els lladres van abandonar el vehicle en plena AP-7 a l'altura de Darnius. Dos d'ells van fugir corrents camps a través, però la policia va poder arrestar el tercer. Els Mossos també han recuperat un ganivet amb el qual el grup intimidava les víctimes.

Els fets van tenir lloc aquest diumenge a la tarda. Quan faltava poc per a dos quarts de quatre, un conductor que circulava per l'AP-7 va trucar als Mossos dient-los que un banda de lladres l'havia intentat assaltar. Eren tres homes, que li havien provat de barrar el pas amb un vehicle i li havien esgrimit un ganivet per intimidar-lo. La víctima no havia aturat el cotxe i havia aconseguit fugir.

Els Mossos van mobilitzar diverses dotacions a l'AP-7 i van poder localitzar el vehicle en què anaven els tres integrants de la banda. Els lladres van provar de fugir a gran velocitat, però es van trobar amb una retenció.

En veure's descoberts, a l'alçada de Darnius (Alt Empordà), els lladres van optar per abandonar el vehicle a l'autopista i fugir corrents camps a través. Els Mossos van poder interceptar-ne un, però els altres dos van aconseguir escapar.

Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta per localitzar els altres dos integrants de la banda. Al detingut se l'acusa de temptativa de robatori amb violència i intimidació.