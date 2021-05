El Comitè Executiu de Ciutadans ha designat el regidor figuerenc Héctor Amelló com a nou portaveu provincial a Girona en substitució de Jean Castel, que fa dos mesos va abandonar tots els càrrecs que tenia dins la formació taronja. Després de formalitzar-se el nomenament i fer-se públic a la militància, Amelló va dir que el seu objectiu és «rellançar Ciutadans com a espai de trobada de tots els catalans que va ser capaç de guanyar als independentistes en les principals ciutats de la província».

«La veu de la llibertat»

El nou portaveu també va voler adreçar unes paraules als regidors i membres de la formació taronja de la província per indicar que les principals guies d’acció política passen per «ser la veu de la llibertat davant l’asfíxia que suposa el populisme i el separatisme, treballar per a la reactivació econòmica, el lliure mercat, la regeneració democràtica, la lluita contra la corrupció, el respecte a l’estat de dret, la igualtat davant la llei i la defensa dels valors constitucionals».