Malgrat que JxCat va obtenir una amplíssima victòria el 14-F a les comarques gironines -set diputats davant dels quatre que va obtenir ERC com a segona força-, l’acord de govern estableix que la delegació del Govern a Girona passarà a mans dels republicans. Aquesta serà la segona vegada que un republicà ostenta la màxima representació de la Generalitat a Girona, després que Jordi Martinoy ocupés aquesta posició entre 2006 i 2010, durant el segon tripartit.

Segons l’acord segellat entre Junts i Esquerra, els republicans controlaran les delegacions territorials de Girona, Lleida, Terres de l’Ebre i el Penedès; mentre que Junts dirigirà les de Barcelona, Tarragona, Catalunya Central i Alt Pirineu i Aran (aquesta darrera és la que inclou la comarca gironina de la Cerdanya). D’aquesta manera, els republicans tornaran a posar-se al capdavant de la delegació gironina, que durant l’última dècada ha estat en mans de Junts i els seus predecessors (CiU i PDeCAT). Actualment està encapçalada per l’exalcalde de Llançà i expresident de la Diputació, Pere Vila. El relleu al capdavant de la delegació també provocarà, amb tota probabilitat, un canvi dels càrrecs de confiança; com per el exemple el de cap de gabinet, que actualment ostenta l’exalcalde de Blanes Ramon Ramos.

Des de la recuperació de la democràcia, la delegació del Govern a Girona ha estat, majoritàriament, en mans de CiU-PDeCAT-Junts. Els primers delegats van ser Xavier Soy, Josep Maria Padrosa i Carles Llorens, tots ells nomenats durant els 23 anys de govern de Jordi Pujol. Però amb la formació del primer tripartit entre PSC, ERC i ICV, la delegació gironina va passar a mans socialistes, i Pia Bosch es va convertir en delegada entre els anys 2004-2006, essent substituïda al final per un breu període de temps pel també socialista Ferran Cordón. El 2006, però, Jordi Martinoy es va convertir en el primer republicà en ocupar el càrrec, i sota el seu mandat es va desenvolupar la transformació de l’antic hospital de Santa Caterina en nova seu de la Generalitat. A partir de 2010, el nou delegat va ser Eudald Casadesús, que posteriorment va ser rellevat per Pere Vila.