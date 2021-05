Segons la darrera actualització d’Educació, hi ha un sol centre educatiu tancat per la incidència del coronavirus. Es tracta de la llar d’infants Sant Iscle-Santa Victòria de Vidreres, on en els darrers deu dies s’ha detectat un positiu i com a conseqüència s’ha confinat l’únic grup que hi ha. En total, hi ha 15 persones confinades, 13 alumnes i dos docents i/o personal d’administració i serveis. El positiu s’ha originat entre els alumnes i és la segona vegada en tot el curs que el coronavirus entra a la llar d’infants. A part de la llar d’infants, hi ha dos centres educatius més del municipi que té grups confinats. D’una banda, l’escola Sant Islce en té dos amb 36 persones aïllades perquè s’han detectat dos positius els darrers deu dies. Seguidament, l’institut Vidreres té un grup amb 34 persones confinades perquè s’ha detectat un positiu els darrers deu dies.

Seguidament, a Catalunya els grups escolars confinats per covid-19 són 509, 97 menys que en el darrer balanç, segons dades del Departament d’Educació. Representen el 0,71% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 12.480 persones confinades, 2.387 menys que en el darrer balanç: 11.853 alumnes (-2.286), 589 docents i personal d’administració i serveis (-97) i 38 personal extern (-4). Els positius acumulats són 80.318, 111 més. Es registren 2.164 positius als centres educatius en els darrers deu dies. A més, hi ha 366 centres amb algun grup confinat, el 7,17% dels 5.104 centres.

D’altra banda, avui Salut ha fet un cribratge a l’institut de Llançà, on s’han detectat dotze positius els darrers deu dies i hi ha un grup confinat amb 24 persones. Segons va avançar ACN, aquest dissabte es va fer un macrobotellón al municipi en el qual hi van participar un centenar de joves, segons fonts veïnals.