La policia ha frustrat dues ocupacions a Salt i Llançà. Que han acabat amb la detenció de set persones -una d'elles menor d'edat-.

En el cas de Salt, els dos individus que havien intentat ocupar un pis van atacar els agents dels Mossos d'Esquadra.

I a l'apartament de l'Empordà, els Mossos i la Policia Local van localitzar material sospitós de ser robat i van detenir cinc persones. En arribar, un dels ocupes va fugir.

Tots els arrestats són de nacionalitat marroquina i les edats estan compreses entre els 17 i 31 anys.

Atac a Salt

El primer dels fets es va desencadenar el 19 de maig a Salt. Els Mossos van rebre l'avís pels volts de dos quarts d'onze de la nit que s'havia disparat l'alarma d'un habitatge del carrer del Doctor Ferran i que hi havia dos homes manipulant les càmeres de vigilància.

En arribar-hi la patrulla, els policies van comprovar que la porta d'accés presentava signes d'estar manipulada i també van veure que faltava alguna peça i que l'accés estava molt malmès.

Els agents van reclamar als dos individus que eren a dins del pis que en sortissin però s'hi van negar. Per aquest motiu i en tractar-se d'una ocupació acabada d'assolir, la policia va demanar la presència d'un serraller per poder accedir al domicili. Un cop oberta la porta, els dos individus van atacar els policies i se'ls van llançar al damunt i agredir.

Finalment, els policies van detenir els dos homes. En aquest cas, se'ls acusa d'un presumpte atemptat contra els agents de l'autoritat

Cinc persones en un apartament

A Llançà, el cas es va produir ahir a les quatre de la tarda. En aquest cas, uns veïns d'un bloc d'apartaments del carrer de la Coma van avisar la policia dient que havien vist que en un dels habitatges hi havia molta gent a dins i que no eren membres de la família que el té en possessió com a segona residència.

Per aquest motiu, es van activar els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres i la Policia Local de Llançà, que es van dirigir fins al pis a fer les comprovacions pertinents. A l'arribada, un dels ocupants va fugir saltant una tanca. Finalment a dins per tant, al final van trobar-se a cinc persones i els van demanar que sortissin de l'habitatge. Els cinc individus en van sortir i van explicar als agents que havien entrat a dins perquè s'havien trobat amb la clau posada al pany.

La policia no es va creure la versió i després de fer comprovacions amb familiars dels propietaris del pis van explicar-los que la clau amb la qual havien accedit havia de ser a dins del pis i per tant, que no era possible el què els deien els homes. Per aquest motiu, els agents van inspeccionar el domicili i un cop a dins van comprovar que hi havia la porta del balcó forçada. A més, durant l'escorcoll del pis també van trobar-se que hi havia objectes de dubtosa procedència que s'estan comprovant si són robats. Entre aquests hi havia una maleta amb una consola de jocs Xbox, jocs, un aspirador, una serra, entre altres.

Davant dels fets, els cinc individus -un d'ells un menor- van acabar arrestats per ser presumptes autors d'un delicte d'entrada en vivenda aliena.

Atenció a les ocupacions

Els Mossos destaquen que s'estan realitzant dispositius per frenar les ocupacions. En el cas de l'Alt Empordà, s'han intensificat les actuacions amb les policies locals per frenar-les. I també, asseguren s'estan fent dispositius en centres comercials i estacions de tren per identificar aquests individus que pugen a la comarca per ocupar però també, alguns d'ells per cometre robatoris.