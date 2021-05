El Govern espanyol, a través del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha adjudicat la redacció d’un estudi informatiu per definir la ubicació i el disseny de la nova estació ferroviària a l’aeroport de Girona-Costa Brava. L’empresa Saitec, que s’ha imposat en la licitació amb una oferta de gairebé 290.000 euros, disposarà de 24 mesos per presentar el pla, segons va informar ahir l’executiu en un comunicat. La redacció de l’estudi haurà d’estudiar alternatives per a l’estació, «contemplant tant l’anàlisi de la ubicació, com l’anàlisi funcional i esquema de vies, així com el disseny de l’edifici de l’estació i la connexió amb l’aeroport» per «satisfer les necessitats de transport actuals i futures racionalitzant les inversions», precisa el ministeri.

La futura estació estarà situada en la línia d’alta velocitat Barcelona-Frontera Francesa, que circula als voltants de l’aeroport. D’aquesta manera, el reivindicat «baixador» del tresn de l’AVE a l’aeroport de Girona avança en un moment en què les instal·lacions de Vilobí d’Onyar es troben precisament en hores baixes, després d’una caiguda molt brusca de passatgers per la covid-19 i el dubtes de quan, i com, serà la recuperació del turisme internacional que arribarà a la Costa Brava quest estiu.

En el moment de la licitació d’aquest estiu, el ministeri ja va assenyalar que les possibles opcions que sorgeixin a partir de l’estudi es desenvoluparan amb l’abast necessari per tal que els documents generats puguin servir de base en els processos d’informació pública i d’audiència de les administracions (o informació oficial) establerts per la Llei del Sector Ferroviari i el Reglament del Sector Ferroviari, així com per la legislació actual.