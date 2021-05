Salut demana als treballadors essencials que demanin cita prèvia per rebre la segona dosi de la vacuna el més aviat possible. El Departament alerta que no s’han pogut inocular totes les vacunes que hi havia previstes per al primer cap de setmana de la campanya de vacunació perquè no s’havien apuntat prous receptors. A Girona estava previst injectar 5.100 dosis durant el diumenge, mentre que a Blanes se n’havien d’inocular 2.268 el dissabte i 1.134 el diumenge, i no es van complir aquests càlculs.

«Tenim la sensació que els treballadors essencials no acaben d’estar ben informats sobre la campanya», explica la responsable d’infermeria de l’ICS Girona i de l’IAS, Montse Canet. En aquesta ocasió, funcionarà diferent de com es va fer per la primera dosi, quan hi havia més punts de vacunació repartits pel territori. Ara, però, la campanya s’ha centralitzat en tan sols dos centres, el Palau Firal de Girona i el Local Social Mas Borinot de Blanes, degut a la complexitat de la campanya, on s’administren dues vacunes diferents i on també s’ha de controlar nova documentació com el consentiment informat que han de presentar aquells que escullen vacunar-se amb AstraZeneca.

Canet insisteix que els professionals essencials demanin cita aviat a algun dels dos centres habilitats ja que la campanya tindrà una durada de només dues setmanes.