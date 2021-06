L'Ajuntament de Ripoll va procedir el dimecres al sorteig de cinc pisos de lloguers assequible. A través de la campanya ‘Busques pis?’ es van rebre un total de 48 sol·licituds per als habitatges. D’aquestes, es va procedir a sortejar quines eren les persones guanyadores i també es va crear una llista de cinc persones més de reserva, que per ordre optarien al pis si l’adjudicatari hi renunciés.

Els habitatges es troben totalment rehabilitats. Tres són de titularitat municipal, mentre que els altres dos han estat cedits a través del programa de rehabilitació d’habitatges del Barri Vell. Aquests estan situats en diferents punts de la vila: al carrer de les Vinyes, carrer Peixateria, carrer Santa Maria, carretera de Barcelona i carrer Josep Maria Pellicer. Van destinats a diferents unitats de convivència, que anaven des d’una o dues persones fins a set, i el preu del lloguer oscil·la entre els 300 i 350 euros.

A partir d’aquest dijous, l’Ajuntament s’està posant en contacte amb les persones que han resultat adjudicatàries dels pisos de lloguer, per tal de comunicar-los-hi i començar els tràmits.

Al concurs hi van ser presents els regidors Joan Maria Roig, Lluís Orriols, Joaquim Merino i Rebeca Galavís, de la comissió d’habitatge de l’Ajuntament.