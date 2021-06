Una setmana després de l'inici de la vacunació de segones dosis, els treballadors de serveis essencials s'han decantat, clarament, per l'opció contrària a l'establerta des del govern espanyol. És a dir, han escollit completar la pauta de vacunació amb AstraZeneca, la mateixa companyia farmacèutica amb la qual havien començat, en comptes de Pfizer.

De fet, segons dades facilitades a aquest diari per part de Salut, dels vacunats en primera dosi amb AstraZeneca fins ahir, el 93% ha optat per aquesta mateixa vacuna per a la segona. Segons el mateix balanç, la cobertura de vacunació en primera dosi dels professionals essencials és de gairebé 20.000 persones a la Regió Sanitària de Girona, majoritàriament amb AstraZeneca, però també amb Moderna i Pfizer. D'aquests, 12.605 ja han rebut la 2a segona dosi, que representa el 63% dels que ja han iniciat la vacunació. El 87,9% d’aquestes segones dosis injectades són d’AstraZeneca, mentre que el 8,6% correspon a Pfizer i el 3,5% restant s’ha fet amb Moderna.

El cap de setmana passat, la vacunació es va iniciar a Blanes i Girona, únics punts establerts per a les segones dosis d'aquests col·lectius. D'entrada, es van vacunar menys persones de les previstes i Salut va fer una crida als professionals perquè demanessin cita, ja que estava previst que completessin la vacunació en dues setmanes. De moment, fins ahir ja n'hi havia un 48% amb la pauta completa. Cal tenir present, també, que no necessàriament tots els que han rebut la primera dosi s'han de vacunar amb la segona, ja que si han passat el coronavirus i tenen menys de 65 anys, només en necessiten una.

Poc èxit de Pfizer al Palau de Fires

Al llarg d'aquesta setmana, s'han anat formant llargues cues al Palau de Fires de Girona però qui escollia vacunar-se amb Pfizer tenia menys temps d'espera. Diumenge de la setmana passada, primer dia de vacunació, hi havia vuit cues distribuïdes a l'interior del recinte. D'aquestes, set estaven reservades per subministrar la vacuna britànica, mentre que tan sols una estava habilitada per rebre el fàrmac de Pfizer. Divendres passat es va seguir una dinàmica similar. Al matí hi havia quatre cues reservades per a AstraZeneca i una per a Pfizer, aquesta última amb molt poca afluència. Els motius de la tria de cadascú són diversos però entre els que escollien la vacuna britànica consideraven que seguien les recomanacions de científics i consideraven que és "totalment segura". També hi havia alguns mestres que havien dubtat de vacunar-se amb la primera dosi però ara que ja havien començat volien acabar amb la mateixa.

Finalment, un 71,4% dels professionals ja té una dosi i totes aquelles persones que encara no han rebut el primer vaccí, ja poden demanar cita per a vacunar-se.

Progrés d'altres col·lectius

Per altra banda, aquesta setmana ha començat la vacunació d'un col·lectiu nou: la franja de població de 45 a 49 anys. Segons la darrera actualització de Salut, ja hi ha un 6,1% de gironins amb una dosi. De la resta de franges, la població d'edat avançada segueix sent la que té un percentatge d'immunitzats més alt. Més del 60% de població gironina de més de 50 anys ja té almenys una dosi. Finalment, una quarta part de la població de més de 16 anys, que és la que actualment es pot vacunar, ja està immunitzada.