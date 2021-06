La investigació oberta aquesta setmana sobre els dos casos de suïcidi en un parell de col·legis de la congregació Pare Manyanet a Barcelona ha tornat a posar en el primer pla mediàtic les conseqüències del bullying a les escoles. Una problemàtica que, des del Departament d’Educació, és un dels grans cavalls de batalla del «Pla de Les Escoles Lliures de Violències», que va començar el passat mes de març amb l’objectiu de perseguir «situacions de maltractament a la infància i adolescència» en el context escolar. I ara, des d’aquesta setmana, aquest pla del departament ha fet el seu primer gran pas de la teoria a la pràctica amb la posada en un funcionament una aplicació per facilitar el descobriment de «les diferents situacions de violència que l’alumnat pot viure o ser-ne testimoni».

UsApps, que Educació defineix com «la web app de denúncia de les situacions de violència en els centres educatius», s’acaba de posar en marxa dins del «Pla de les Escoles Lliures de Violències» i tant el seu «funcionament» com els «objectius» han estat detallats per correu electrònic a tots els centres educatius de Catalunya.

Disponible en set llengües diferents –català, aranès, castellà, anglès, urdú, àrab i xinès -, UsApps és «una eina segura, d’ús senzill i completament confidencial» que, des del departament, s’ha pensat per «posar a disposició de totes les persones de la comunitat educativa per comunicar les diferents situacions de violència que l’alumnat pot viure o ser-ne testimoni».

Amb un mètode de funcionament senzill, UsApps serveix com a una eina tant de denúncia com de suport i acompanyament en tot el procés de comunicar un cas de violència amb l’ajuda de professionals especialitzats.

D’entrada, amb l’ajuda d’un qüestionari, permet al seu usuari, ja sigui la persona que ha patit la violència en primera persona o qui n’ha estat testimoni, informació sobre «qui ha dut a terme l’assetjament, de quina manera, si és al centre o fora» i, posteriorment, «ofereix a la persona usuària de la web app poder contactar amb l’USAV».

La Unitat de suport a l’alumnat en situacions de violència (USAV) és el servei que aportarà els professionals que seran els responsables «d’acollir, acompanyar i actuar en les denúncies que es rebin». Posada en marxa amb el Pla de Les Escoles Lliures de Violències, la USAV ja ha rebut en aquests primers mesos al voltant de dos centenars de denúncies que ara, amb l’ajuda de l’aplicació i la facilitat per la comunicació a través del mòbil, és molt probable que augmentin. De moment, la majoria de denúncies que ha rebut la USAV han estat sobre casos de bullying, violència masclista, tant en l’àmbit escolar com familiar, i maltractament infantil i adolescent en l’àmbit familiar.

Amb un pressupost de 34,74 milions d’euros que es desplegarà fins a l’any 2026, el Pla de les Escoles Lliures de Violències inclou tant els centres públics com els concertats i privats i, a criteri del Departament d’Educació, «implica un canvi de paradigma: distingir i abordar de manera diferenciada el conflicte i les violències».